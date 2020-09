Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo paura di mettere obblighi, ma penso che dobbiamo anche fidarci di più dei cittadini. Il messaggio che dà lo Stato quando decide di non porre un obbligo se non c’è assoluta necessità vuol dire questo”. Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, a “Stasera Italia” su Retequattro. “Io mi fido degli insegnanti, credo siano un valore – ha proseguito – ed è per questo che non rendiamo obbligatori i test”. (ITALPRESS). Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

rtl1025 : ?? Domani alle 9.30 è prevista nell'Aula della Camera una informativa urgente del ministro della #Sanità Roberto… - CorriereCitta : Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori” - Mauro8013 : @6000sardine Abbraccia un cinese, mangio involtino e libri sulla bocca Vs rassismo, non Vs coronavirus vero?Voi par… - zazoomblog : Coronavirus Speranza “Mi fido degli insegnanti no test obbligatori” - #Coronavirus #Speranza #degli - nestquotidiano : Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori” Gazzetta di Firenze Sanità, è tempo di ribaltare l'emergenza

Corigliano-Rossano (Cs), martedì 1° settembre 2020 – Con agosto alle spalle, torna a diventare di stringente attualità il bollettino covid: me ne accorgo dalle tante domande della gente su decine di p ...

Anno scolastico al via, lezioni in presenza ma senza mascherina: tutte le risposte ai dubbi di studenti e genitori

Il primo grande test del post-lockdown si chiama scuola e parte con l'accordo sul trasporto pubblico locale. Tra banchi singoli che cominciano ad arrivare, sanificazioni e mascherine, gli istituti di ...

Corigliano-Rossano (Cs), martedì 1° settembre 2020 – Con agosto alle spalle, torna a diventare di stringente attualità il bollettino covid: me ne accorgo dalle tante domande della gente su decine di p ...Il primo grande test del post-lockdown si chiama scuola e parte con l'accordo sul trasporto pubblico locale. Tra banchi singoli che cominciano ad arrivare, sanificazioni e mascherine, gli istituti di ...