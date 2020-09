Coronavirus, a Milano balzo dei contagi ma con molti più tamponi: 114 di cui 67 in città (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 settembre 2020 - Sono 114 , di cui 67 in città , i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare dalla Città metropolitana di Milano , secondo i dati comunicati da Regione Lombardia nel ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano Bollettino coronavirus Milano e Lombardia 1 settembre 2020 MilanoToday.it Così le vaccinazioni tradizionali aumentano le difese contro il Covid

Proteggersi dall’influenza. Sembra essere questa la parola d’ordine per la sanità pubblica mentre circola il virus Sars-CoV-2. E non solo per ridurre il rischio di co-circolazione di più virus assieme ...

Coronavirus, i numeri della mortalità in calo al Nord. Ma a Roma cresciuti i decessi per il caldo

La mortalità è in discesa nei mesi estivi, in particolare al Nord, dove è scesa del 4% rispetto all'atteso, cioè alla media degli ultimi 5 anni. I dati arrivano dal report sull'Andamento della mortali ...

