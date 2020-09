Castellabate, il Comune chiarisce: “Turisti, non residenti i due positivi” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non sono residenti ma attualmente dimorano nel Comune di Castellabate, essendo obbligate all’isolamento fiduciario le due persone che sono state individuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL come casi positivi da Covid – 19. Le persone interessate sono entrambe asintomatiche. L’Asl ha già provveduto a tracciare la catena dei contatti che ha dato esito negativo. Come per l’altra volta, trattasi di soggetti venuti a contatto con una persona, non residente e di passaggio a Castellabate, risultata poi positiva. L'articolo Castellabate, il Comune chiarisce: “Turisti, non residenti i due positivi” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

VivereSalerno : La corrispondenza in alcune frazioni del Comune di Castellabate continua a non essere recapitata o ad esserlo con e… - InfoCilentoWeb : Problemi nella consegna della corrispondenza: Comune di #Castellabate diffida Poste #Cilento - puntomagazine : Si tratta di uno degli eventi più antichi del Cilento, organizzato dall’associazione Cilentani doc con il patrocini… - salernonotizie : #Covid, nessun caso a #Castellabate: la smentita del Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Castellabate Comune Coronavirus, due positivi a Castellabate: parla il sindaco

«Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha appena comunicato la presenza di 2 casi positivi da Covid – 19 a Castellabate. Le persone interessate, entrambe asintomatiche, non sono residenti ma attualm ...

A Castellabate 2 positivi. Il Comune: “Non residenti, asintomatici e in isolamento”

La notizia è stata comunicata direttamente dall’amministrazione comunale: a Castellabate ci sono due casi di positività al Covid-19. “Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL – è scritto in una nota uf ...

«Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha appena comunicato la presenza di 2 casi positivi da Covid – 19 a Castellabate. Le persone interessate, entrambe asintomatiche, non sono residenti ma attualm ...La notizia è stata comunicata direttamente dall’amministrazione comunale: a Castellabate ci sono due casi di positività al Covid-19. “Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL – è scritto in una nota uf ...