Castagne-Leicester, è fatta Per l’esterno pronti 25 milioni (Di martedì 1 settembre 2020) Per sostituire il belga, l’Atalanta riparla di Florenzi o Faraoni. Intanto, se parte il domino dei portieri possibile il ritorno di Berisha. Leggi su ecodibergamo

DiMarzio : #Atalanta, Castagne a un passo dal #Leicester - PrimaBergamo : Il borsino del mercato: Castagne al Leicester, si tratta. Obiettivo difensore centrale: di Fabio Gennari In attesa… - SpecialeMercato : #calciomercato #Atalanta, #Castagne a un passo dal #Leicester: operazione da 25 milioni - NackaSkoglund89 : RT @BeppeMarottaMa1: L'Atalanta sta vendendo Castagne, UNA RISERVA, al Leicester per 25 milioni e noi abbiamo difficoltà a piazzare Perisic… - sportli26181512 : Calciomercato Atalanta, Castagne a un passo dal Leicester: operazione da 25 milioni: Operazione definita per il pas… -