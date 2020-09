Calciomercato Palermo, Corrado presto rosanero: visite mediche e tampone, poi andrà a Petralia Sottana (Di martedì 1 settembre 2020) Si è chiusa con una fumata bianca l'operazione che condurrà Niccolò Corrado al Palermo.Il club di Viale del Fante, come rivela l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento del terzino sinistro. Il classe 2000 arriverà ai rosanero in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Dovrebbe, dunque, trattarsi dell'ultimo innesto per il reparto arretrato. Corrado nelle prossime ore svolgerà le consuete visite mediche e successivamente si sottoporrà a tamponi e test sierologici. Soltanto quando, al termine dell'iter, si avrà il via libera, il giocatore potrà aggregarsi alla squadra di Roberto Boscaglia nel ritiro a ... Leggi su mediagol

