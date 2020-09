Bruno Barbieri 4 Hotel, i nuovi episodi regstrati pre-lockdown: la prima puntata in diretta (Di martedì 1 settembre 2020) Riparte su SkyUno Bruno Barbieri 4 Hotel che da questa sera, martedì 1° settembre, alle 21.15, torna a visitare alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia per mettere in sfida 4 albergatori di 'estrazione' ed esperienza diversa, ma soprattutto per puntare i riflettori su un settore trainante dell'economia italiana come l'Hotellerie. Otto nuove puntate, dunque, di questa produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia che vedranno Bruno Barbieri sempre più esigente e ancora più 'disturbante', visto che questa nuova stagione porta con sé l'introduzione del Test del Cliente Maleducato, un vero e proprio compendio di richieste assurde e spesso avanzate con modi a dir poco arroganti che metteranno a dura prova la pazienza degli albergatori (e del ... Leggi su blogo

