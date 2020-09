Bordighera, lite in casa finisce nel sangue: lei prende un coltello e colpisce il compagn (Di martedì 1 settembre 2020) Bordighera, lite in casa finisce nel sangue. Quando i militari dell’arma sono intervenuti sul posto, allertati dai vicini che sentivano le urla provenire dall’appartamento, hanno trovato l’uomo ferito ma ancora cosciente che era seduto sulle scale della palazzina con il coltello nel petto. Il 41enne è stato operato d’urgenza ed è ora ricoverato in prognosi riservata. La 29enne è stata arrestata. Una lite familiare tra le mura domestiche è finita nel sangue nelle scorse ore in un’abitazione dell’Imperiese dove una donna ha accoltellato il convivente ferendolo gravemente. L’episodio nel notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto in un appartamento ... Leggi su limemagazine.eu

Mic_Jordan23_ : RT @fanpage: Lite finisce nel sangue, 29enne pianta un coltello nel petto del convivente - fanpage : Lite finisce nel sangue, 29enne pianta un coltello nel petto del convivente - gianpaolodabove : 29enne di Bordighera accoltella il compagno 41enne durante una lite, arrestata per tentato omicidio… -

