Belen e Cecilia, single e scatenate in vacanza a Capri (Di martedì 1 settembre 2020) Belen e Cecilia Rodriguez sono fermamente decise a godersi fino all’ultimo scampolo di questa loro strana estate. In vacanza a Capri con amici fanno faville, tra mise succinte per le feste in villa e bikini striminziti per le gite in barca. Insieme si divertono come matte, ballano scatenate e posano da dive: i problemi di cuore sembrano lontani e quando sono insieme le due sorelle sanno sempre ritrovare il buonumore. Hanno fisici strepitosi che non esitano a mettere in mostra. I bikini sono ridottissimi e loro sfoggiano con orgoglio le curve, ammaliando milioni di follower che le seguono curiosi. Belen Rodriguez si lascia ammirare con un abito bianco super attillato per una cena di gala, poi in barca in costume cattura sguardi e like. I suoi flirt estivi hanno acceso il gossip ... Leggi su attualitavip.myblog

CambiamentoDel : Cecilia e Belen Rodriguez sono più unite che mai. Negli ultimi giorni hanno trascorso insieme una breve vacanza nel… - infoitcultura : Belen e Cecilia Rodriguez | vacanze da single nella super villa a Capri - zazoomblog : Belen e Cecilia single e scatenate in vacanza a Capri - #Belen #Cecilia #single #scatenate - infoitcultura : Cecilia Rodriguez manda frecciata a Ignazio Moser | La complicità di Belen - infoitcultura : Belen e Cecilia pubblicano uno scatto, i fan notano il “difetto” fisico -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Cecilia Belen, Cecilia e le pene d’amore. Le parole della madre che riunisce il clan Gossip e TV Belen: topless in piscina e la temperatura torna ad alzarsi

La sensualiità della showgirl argentina è un pozzo senza fondo. Ancora un altro scatto fa breccia nel cuore dei fan. Nella fotografia b/w postata poche ore fa sul suo profilo Instagram si mostra stesa ...

Belén Rodriguez in bianco e nero a Tu Sì Que Vales: l’abito è metà chemisier, metà minigonna

Belén Rodriguez ha passato le vacanze estive tra Ibiza e Capri ma, dopo aver preso parte a un esclusivo evento di moda al fianco della sorella Cecilia, per lei la "pacchia" è finita ed è arrivato il m ...

La sensualiità della showgirl argentina è un pozzo senza fondo. Ancora un altro scatto fa breccia nel cuore dei fan. Nella fotografia b/w postata poche ore fa sul suo profilo Instagram si mostra stesa ...Belén Rodriguez ha passato le vacanze estive tra Ibiza e Capri ma, dopo aver preso parte a un esclusivo evento di moda al fianco della sorella Cecilia, per lei la "pacchia" è finita ed è arrivato il m ...