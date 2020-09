Barbara Palombelli senza freni: “Con Rutelli? Ho un segreto…” (Di martedì 1 settembre 2020) Barbara Palombelli è pronta a ritornare in Tv con ‘Forum’. Uno dei format televisivi più storici che va al di là degli “snobismi” – ha spiegato la conduttrice, dopo il successo delle repliche andate in onda di recente. E a tal proposito, si è detta contenta e pronta a ricominciare e ad accogliere i telespettatori con i suoi programmi, quest’anno ricchi di novità. Ma la Palombelli oltre al lavoro, ha anche una vita sentimentale altrettanto interessante. Non molto tempo fa, la conduttrice ha raccontato alcuni retroscena della sua vita familiare. Come per esempio la scelta della figlia Serena di partecipare al ‘Grande Fratello’ e di quanto sia stato difficile convincere Francesco Rutelli, nonché marito della conduttrice. E a proposito ... Leggi su velvetgossip

GraceDama : Barbara Palombelli sovranista: 'Basta buonismo, si deve accogliere nella legalità' -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Palombelli Barbara Palombelli: "Ecco il nuovo Forum" Mediaset Play Barbara Palombelli “giravolta” sovranista: «Non è razzismo, ma si deve accogliere nella legalità»

«Io ho fatto dell’accoglienza una ragione di vita, adottando tre bambini, di cui uno, Francisco, di colore, nato in Ecuador, ma domando a tutti come si risolve il problema dell’immigrazione. Si deve a ...

Barbara Palombelli: "Ecco il nuovo Forum"

In un'intervista a Il Giornale la conduttrice parla delle novità post covid-19 delle edizioni di Forum e Stasera Italia "Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e reg ...

«Io ho fatto dell’accoglienza una ragione di vita, adottando tre bambini, di cui uno, Francisco, di colore, nato in Ecuador, ma domando a tutti come si risolve il problema dell’immigrazione. Si deve a ...In un'intervista a Il Giornale la conduttrice parla delle novità post covid-19 delle edizioni di Forum e Stasera Italia "Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e reg ...