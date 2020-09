Al Corsport il professor Barbano spiega la pandemia al Cts e al virologo Galli (Di martedì 1 settembre 2020) Il titolo è: “Scuola e calcio perché nemici?”. Che serve deliziosamente a introdurci nell’editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport di oggi, nel quale mele e pere (stadi e scuole) vengono sommate artificiosamente di sponda su un giudizio di Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano: «La scuola deve riaprire, il calcio no, non è una priorità». Apriti cielo (almeno lui, che ancora può). Barbano battezza Galli alla stregua degli – virgolette sue – “apostoli dell’emergenza”. Le cui “perle” suonano evidentemente blasfeme per il suo culto: la religione del libero tifoso in libero stadio. Chi propugna la prudenza diventa un “professionista del ... Leggi su ilnapolista

Commenta per primo Secondo il CorSport , Roma e Napoli sono vicine a un maxi scambio. Maksimovic e Milik andrebbero alla Roma con l'ok della Juve che libererebbe il polacco, in cambio il Napoli avrebb ...

