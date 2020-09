Agosto da record per il Paragone: “Un grazie ai lettori, Italexit inizia a dare i suoi frutti” (Di martedì 1 settembre 2020) Un mese da incorniciare, quello di Agosto, per il Paragone, a conferma della bontà di un’intuizione che si è trasformata in una grande avventura, piena di soddisfazioni. Merito innanzitutto dei lettori, tantissimi, che hanno fin da subito mostrato interesse per una testata nata con il difficile compito di stimolare l’interesse degli italiani trattando argomenti di politica ed economica, senza cedere alla facile ricerca del click a ogni costo. Missione compiuta: negli ultimi 12 mesi, il Paragone ha fatto registrare oltre 3 milioni di sessioni. Un record. Un numero impressionante al quale va aggiunto quello, altrettanto lusinghiero, di oltre 1 milione e 700 mila lettori unici . Il segnale di un progetto che ha fatto breccia e che ha visto gli italiani ... Leggi su ilparagone

