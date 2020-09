A Scala una tre giorni per Gerardo Sasso, l'uomo che solcò la rotta di Francesco (Di martedì 1 settembre 2020) Saper stare accanto, con dialogo e cura, saper resistere in un luogo. Senza scappare, ma affrontando le difficoltà che in quel posto si presentano, come le guerre o le malattie. Saper rimanere, pur nella complessità. Ieri come oggi. A novecento anni dalla sua morte, il Beato Gerardo Sasso, consente di riflettere sui due principali messaggi che ha lanciato con la sua vita e la sue opere. La sua figura sarà ricordata a partire da oggi e fino al 3 settembre nel suo paese natale, Scala, in Costiera Amalfitana. “Gerardo Sasso, proprio come San Francesco, rispecchia le radici del nostro Paese - dice ad HuffPost Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi - in un momento tragico per la chiesa e la società, durante la prima ... Leggi su huffingtonpost

Saper stare accanto, con dialogo e cura, saper resistere in un luogo. Senza scappare, ma affrontando le difficoltà che in quel posto si presentano, come le guerre o le malattie. Saper rimanere, pur ne ...

