Un’estate brillante (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 3 luglio del 1850, il diamante Koh-i-Nur, la “montagna di luce” che aveva ornato il polso di tutti i sovrani moghul dai tempi di Babur, ma la cui origine rientrava nella mitologia del subcontinente indiano, venne consegnato nelle mani della Regina Vittoria come parte del trattato di Lahore. Pesav Leggi su ilfoglio

fgiacomotti : RT @ilfoglio_it: Un’estate brillante. Minimo storico per il mercato dei diamanti, che però in questi tempi di crisi sono richiestissimi nei… - pasdran : RT @ilfoglio_it: Un’estate brillante. Minimo storico per il mercato dei diamanti, che però in questi tempi di crisi sono richiestissimi nei… - Saverio1234S : RT @ilfoglio_it: Un’estate brillante. Minimo storico per il mercato dei diamanti, che però in questi tempi di crisi sono richiestissimi nei… - ilfoglio_it : Un’estate brillante. Minimo storico per il mercato dei diamanti, che però in questi tempi di crisi sono richiestiss… - fgiacomotti : RT @ilfoglio_it: Un’estate brillante. Minimo storico per il mercato dei diamanti, che però in questi tempi di crisi sono richiestissimi nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estate brillante Chadwick Boseman morto: il supereroe di «Black Panther» aveva 43 anni Corriere della Sera