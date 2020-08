Tour de France 2020, Ewan: “Difficile partire da dietro, ma pian piano c’è l’ho fatta” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il vincitore della terza tappa del Tour de France 2020, l’australiano Caleb Ewan, al termine della gara, ha spiegato la sua rischiosa strategia, che alla fine lo ha portato al successo, bruciando l’irlandese Sam Bennett: “E’ stato difficile partire da dietro ma pian piano ce l’ho fatta. E’ stato rischioso ma ho tagliato per primo il traguardo, questo e’ l’importante”. Leggi su sportface

