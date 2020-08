Superbonus 110: cosa fare se si vive in condomini o villette (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Sole 24 Ore oggi riepiloga in quali casi si può accedere alla ristrutturazione della propria abitazione con il Superbonus 110%: bisogna infatti distinguere la casististica in chi vive in una villetta indipendente ((circa 6,2 milioni su 12,1 milioni di edifici residenziali secondo l’ISTAT) e chi abita in un condominio. Nel primo caso il proprietario non dovrà che consultare un tecnico o un’impresa prima di procedere. Nel secondo bisognerà che l’assemblea condiminiale approvi la ristrutturazione, con l’eccezione degli appartamenti che hanno impianti autonomi e ingresso indipendente dall’esterno. La casistica nel dettaglio per i condomini: Il decreto Agosto (Dl 104/2020) ha previsto un quorum facilitato per deliberare i lavori, con la maggioranza degli ... Leggi su nextquotidiano

