Sophie Codegoni è la nuova tronista | Eccola prima dell’entrata a Uomini e Donne (Di lunedì 31 agosto 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne avevano riservato l’ufficialità di ben quattro nuovi tronisti. I due ragazzi erano infatti possibile votarli direttamente sul sito ufficiale di Witty Tv mentre le due nuove troniste sono una novità dell’ultimo momento per Marai De Filippi. Fino agli ultimi giorni prima delle registrazioni infatti, sui social erano tantissime le indiscrezioni che vedevano la possibilità di un trono con una tronista transessuale e la possibilità di un torno gay. Una scelta che non avrebbe scandalizzato nessuno visto che, già in passato la stessa conduttrice aveva già dato vita a un trono gay. Le anticipazioni uscite nei giorni scorsi però, hanno messo a tacere le tantissime indiscrezioni ufficializzando due troni per i maschi e due per le ... Leggi su giornal

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, ecco chi è #SophieCodegoni, la nuova tronista 18enne e perché è “legata” a #ChiaraFerragni (Foto) - CheDonnait : Avete visto la nuova tronista di #uominiedonne? Fa la modella per #ChiaraFerragni - zazoomblog : Sophie Codegoni chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? - #Sophie #Codegoni #nuova #tronista - zazoomblog : Uomini e Donne Sophie Codegoni nuova tronista: lavora per Chiara Ferragni - #Uomini #Donne #Sophie #Codegoni - veracegossip : @sophie.codegoni nuova tronista di @uominiedonne 18 anni modella per lo #showroom di @chiaraferragni... Cosa ne pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni Lady Diana 23 anni dalla sua morte: "Mi vedono come una minaccia" Velvet Gossip Sophie Codegoni, tronista di Uomini e donne/ “Pupilla” di Chiara Ferragni e…

Sophie Codegoni, tronista di Uomini e donne, la più giovane del programma secondo Maria de Filippi, e “pupilla” di Chiara Ferragni e… Nei giorni scorsi si è tenuta la prima registrazione di Uomini e d ...

Chi è Sophie Codegoni? La nuova tronista di Uomini e Donne lavora per Chiara Ferragni [FOTO]

La prossima stagione di Uomini e Donne sta per ripartire. La conduttrice del dating show, Maria De Filippi, ha deciso di unire trono over e trono classico quindi vedremo in un’unica formula tutti i i ...

Sophie Codegoni, tronista di Uomini e donne, la più giovane del programma secondo Maria de Filippi, e “pupilla” di Chiara Ferragni e… Nei giorni scorsi si è tenuta la prima registrazione di Uomini e d ...La prossima stagione di Uomini e Donne sta per ripartire. La conduttrice del dating show, Maria De Filippi, ha deciso di unire trono over e trono classico quindi vedremo in un’unica formula tutti i i ...