Sondaggi elettorali Ipsos: Regionali Campania, crollo Lega dal 19,2% al 3,3% (Di lunedì 31 agosto 2020) Alle prossime Regionali che si terranno fra tre settimane, si profila una riconferma per Vincenzo De Luca alla guida della Campania. A certificarlo sono i Sondaggi elettorali Ipsos per Il Corriere della Sera che danno il governatore uscente al 50,4%, il 9,3% in più rispetto alle Regionali del 2015. Indietro di venti punti il suo principale avversario, Stefano Caldoro, sostenuto dall’intero centrodestra (29%, in flessione del 9,4%). Terza la Cinque Stelle Valeria Ciarambino data al 15,8%. Seguono gli altri candidati: Giuliano Granato di Potere al Popolo (2,2%), Giuseppe Cirillo del Partito delle Buone Maniere (0,8%), Sergio Angrisano del Terzo Polo (0,5%) e Luca Saltalamacchia di Terra (0,5%). Gli indecisi sono l’8,4% ma non sposterebbero gli equilibri nemmeno se ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI CAMPANIA, LA LEGA ANNUNCIA QUERELA E RISARCIMENTO: “NON SIAMO AL 3%” SONDAGGIO IPSOS DEL CORRIE… - triplesergio : @fabolik @CristinaPezzot3 @rodcostakiwi @EnricoLetta @LorenzoGhezzi2 oh, guarda che i governi non li decidono i son… - notizieoggi24 : Sondaggi elettorali regionali Marche: Acquaroli oltre il 50%, Mangialardi al 36% - maiechile : RT @a_dicone: Se NOI cittadini non comprendiamo che dobbiamo difendere la #costituzione e la democrazia parlamentare, sarà l'inizio di un r… - ARGDON62 : RT @ilruttosovrano: Sondaggi elettorali Campania, la Lega annuncia querela e risarcimento: “Non siamo al 3%” nelle rosticcerie è al 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali Sondaggi politici elettorali oggi 31 agosto 2020: volano i partiti centrodestra TPI Per Salvini Campania infelix?

È in questa cornice che va collocata la composizione della lista alle regionali. Il bacino elettorale al quale punterà la Lega campana sarà una parte di quella dote lasciata da Alleanza nazionale.

Sondaggio Sole 24 ore:

Il centrodestra continua a crescere trainato da Lega e FdI e diventa sempre più concreto lo storico ribaltone nelle Marche, che potrebbe per la prima volta diventare un’ex regione rossa. E’ quanto eme ...

È in questa cornice che va collocata la composizione della lista alle regionali. Il bacino elettorale al quale punterà la Lega campana sarà una parte di quella dote lasciata da Alleanza nazionale.Il centrodestra continua a crescere trainato da Lega e FdI e diventa sempre più concreto lo storico ribaltone nelle Marche, che potrebbe per la prima volta diventare un’ex regione rossa. E’ quanto eme ...