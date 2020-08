"Sei grassa", Valentina Ferragni replica: "Qualche chilo in più ma non mi sento sbagliata" (Di lunedì 31 agosto 2020) Di nuovo vittima di body shaming Valentina Ferragni . La sorella della famosa influencer Chiara è stata attaccata nuovamente sui social da alcuni hater, per via della sua forma fisica. Criticata perchè... Leggi su feedpress.me

Alisia_be_loved : RT @Valenteena_: La polemica sulla modella di Gucci conferma una teoria orribile e crudele con cui non sono mai riuscita a far pace: se sei… - ireisheree : RT @Valenteena_: La polemica sulla modella di Gucci conferma una teoria orribile e crudele con cui non sono mai riuscita a far pace: se sei… - delreysangel : RT @Valenteena_: La polemica sulla modella di Gucci conferma una teoria orribile e crudele con cui non sono mai riuscita a far pace: se sei… - solocurve : RT @Valenteena_: La polemica sulla modella di Gucci conferma una teoria orribile e crudele con cui non sono mai riuscita a far pace: se sei… - Timmymonamour : RT @Valenteena_: La polemica sulla modella di Gucci conferma una teoria orribile e crudele con cui non sono mai riuscita a far pace: se sei… -