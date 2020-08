Riunione tesa tra Adl e il manager di Milik: niente Juve, o va alla Roma o sarà tribuna (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Corriere dello Sport racconta che ieri De Laurentiis ha avuto una Riunione piuttosto tesa con il procuratore di Milik allo Sport Village Hotel di Castel di Sangro. Il tema è stato quello della telefonata nella quale Pirlo ha chiesto a Milik di aspettare un anno per il trasferimento alla Juve. Telefonata che ha fatto infuriare il presidente. “A far infuriare De Laurentiis è stata una telefonata di Pirlo a Milik. Sì. E a quanto pare la cosa che più d’ogni altra avrebbe innescato la rabbia sarebbe stata il presunto invito della Juve a pazientare, a non muoversi dalla casa di Posillipo con vista sul mare e a rifiutare altre soluzioni. La storia è molto complessa: il contratto di Arek ... Leggi su ilnapolista

napolista : Riunione tesa tra Adl e il manager di Milik: niente Juve, o va alla Roma o sarà tribuna Sul CorSport. Il presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Riunione tesa A Gamba Tesa | Da "giovani e belli" a "romantici e ribelli" Passione del Calcio Canelli, Caritas critica sul “no” del Comune ad installare due tende per ospitare braccianti stagionali

In relazione all’articolo della Nuova Provincia “Niente tendopoli per gli stagionali”, la Caritas di Canelli (Canelli Solidale) per voce del suo presidente Claudio Riccabone, precisa che non ha mai pr ...

A Gamba Tesa | Da “giovani e belli” a “romantici e ribelli”

La riunione tra Antonio Conte e il Presidente Steven Zhang sembra regalare i frutti sperati per l’allenatore leccese. La società cambia strategia sul mercato e – con essa – mutano anche i nomi accosta ...

In relazione all’articolo della Nuova Provincia “Niente tendopoli per gli stagionali”, la Caritas di Canelli (Canelli Solidale) per voce del suo presidente Claudio Riccabone, precisa che non ha mai pr ...La riunione tra Antonio Conte e il Presidente Steven Zhang sembra regalare i frutti sperati per l’allenatore leccese. La società cambia strategia sul mercato e – con essa – mutano anche i nomi accosta ...