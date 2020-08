Rete Unica al test dei CdA di CDP e TIM (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Rete Unica sulla rampa di lancio: si terranno oggi i CdA di CDP e TIM per deliberare sul progetto messo a punto dagli Ad, Fabrizio Palermo (CDP) e Luigi Gubitosi (TIM), che ha già ricevuto il parere favorevole del Governo. Il Consiglio di TIM poi dovrà anche deliberare in merito allo scorporo delle Rete secondaria in FiberCorp ed all’ingresso del fondo infrastrutturale statunitense KKR con una quota del 37,5%. Una operazione che ha un valore di 1,8 miliardi di euro. Il progetto è sul tavolo da tempo e rappresenta il primo passo per la creazione della Rete Unica, che potrebbe portare alla creazione della newco AccessCo. FiberCorp in un primo momento avrà in dote solo la Rete secondaria, quella in rame e fibra, che dalle centraline ... Leggi su quifinanza

