Prima scuola chiusa: un 19enne positivo al Covid durante i corsi di recupero (Di lunedì 31 agosto 2020) scuola chiusa per un caso di coronavirus a Verbania, nel più importante istituto superiore della città, il Cobianchi", dove l'attività didattica - è stata sospesa da oggi "per consentire lo ... Leggi su globalist

6000sardine : #Salvini “Denunceremo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'attuale governo e presenteremo una mozion… - matteorenzi : Impressionante la qualità del dibattito nella prima sessione della scuola di formazione #MeritareLEuropa. Grazie al… - LucaBizzarri : Sai (io lo so) quando non la studi per tempo, ma giusto prima che apra il cancello della scuola dai una letta veloc… - Francesco_Riz : RT @ScuolaNoCovid: Davvero avete intenzione di lasciare tutto come prima a #Scuola, con i banchi solo a 1 m, come unica nuova misura di sic… - Otta__91 : Fatto il sierologico. Il medico ha detto che siamo pochi ad avere aderito. Ma se coloro che sono tenuti a formare i… -