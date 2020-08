Non solo ‘Io e te’, ora Pierluigi Diaco litiga anche in radio (Di lunedì 31 agosto 2020) Eravamo abituati ai rimproveri di Pierluigi Diaco ai suoi ospiti e al suo staff nel programma tv Io e te, ora invece il giornalista sbotta anche in radio. Impegnato infatti pure sul versante radiofonico su RTL 102.5 Pierluigi Diaco nei giorni scorsi ha avuto un botta e risposta con la collega Giusi Legrenzi, che non ha esitato a rispondergli in diretta. Pierluigi Diaco, un caso di Coronavirus a Io e te: programma sospeso Il botta e risposta in radio tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi Rivolgendosi a Davide Giacalone, Diaco all’interno del programma Non stop News dice: “… Ti rivolgerò domande che esulano dal Covid, parlarne continuamente ... Leggi su tvzap.kataweb

CottarelliCPI : Mio figlio lavora a San Francisco.Da giorni deve stare a casa non per il covid ma per il fumo degli incendi che han… - lauraboldrini : A #Minsk arresti, stretta sui media e minacce alle opposizioni non fermano le proteste contro #Lukashenko. La comu… - matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - DEFENCLVESS : ha detto che solo te e me è una bella canzone e ha il coraggio di dire che non è una crush the audacity - here_forOt5 : RT @BarbieXanax: Prima gli USA con il loro imperialismo colonizzano mezzo mondo esportando la propria cultura come vuoto intrattenimento o… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Immuni e il flop mondiale delle app anti Covid: Francia 4%, Giappone 6%, Italia 8% Corriere della Sera Serie TV – Analisi di un personaggio: Alicia Florrick

Le serie TV che amiamo sono anche i loro personaggi e alcuni, hanno saputo fare grande una serie quasi quanto la sua trama. Analizziamo i personaggi più belli, delle serie TV più note, oggi parliamo d ...

Un solo tampone positivo in provincia di Lecce. Test negativi per 79 migranti

LECCE - Sono 38 i casi confermati di Covid-19 riportati nel bollettino epidemiologico regionale, poco meno del 2 percento di quelli registrati (1.974). Per il terzo report consecutivo in provincia di ...

