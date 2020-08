Montenegro, storica sconfitta elettorale per l’eterno Djukanovic (Di lunedì 31 agosto 2020) Sembrava eterno, Milo Djukanovic. Invece nelle elezioni di domenica scorsa l’uomo forte del Montenegro, al potere ininterrottamente da quasi trent’anni, ha perso vincendo una battaglia giocata fino all’ultima scheda. Il suo partito, i socialdemocratici del Dps, si è infatti piazzato primo nella corsa elettorale, ma ha perso seppur di un soffio la maggioranza in Parlamento. A far cadere l’ultimo e più camaleontico leader della Lega comunista, non sono state le accuse di corruzione, il clientelismo, il malgoverno, il bavaglio ai … Continua L'articolo Montenegro, storica sconfitta elettorale per l’eterno Djukanovic proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Valeria_Gu : RT @ispionline: A 30 anni dall’introduzione del #multipartitismo, il #Montenegro cambia regime. Le 3 liste di opposizione che hanno la mag… - ispionline : A 30 anni dall’introduzione del #multipartitismo, il #Montenegro cambia regime. Le 3 liste di opposizione che hann… - AndreiInviaggio : ???? Domani si svolgeranno le elezioni nel Montenegro. Il voto arriva in un anno di tumulti politici, a causa della … -