Milan, Ibra firma fino al 2021 e sceglie la maglia numero 11 (Di lunedì 31 agosto 2020) Milan, ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino al 2021. Lo svedese ha scelto la maglia numero 11. MilanO – Milan, ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino al 2021. Lo svedese, dopo aver superato le visite mediche, ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri nella prossima stagione. Un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione per lo svedese che nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i compagni. La grande sorpresa è rappresentata dalla maglia. In molti avevano pensato al numero 9, alla fine lo svedese ha scelto l’11. Un numero non casuale visto che era quello ... Leggi su newsmondo

AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - ManuBaio : #Milan @Ibra_official uscito ora da Casa Milan dopo la firma sul contratto da 7 milioni netti. Oggi pomeriggio primo allenamento @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Ibrahimovic è in sede per firmare il nuovo contratto - Rossonero__1899 : RT @TRolfi: #Ibrahimovic a @MilanTV: 'Il numero 11? I tifosi del #Milan mi conoscono con questo numero. Con il 21 non mi sentivo l'Ibra di… - UgoBaroni : RT @SkySport: Ibra è del Milan: ora è ufficiale E sui social conferma il numero di maglia ?? -