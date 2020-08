La modella di Gucci fa il saluto romano, gli haters: “Topo fascista!” (Di lunedì 31 agosto 2020) Armina Harutyunyan, la modella di Gucci, ha fatto il saluto romano? Nel dubbio, gli haters la attaccano ferocemente. Nell’estate dello scorso anno Armina Harutyunyan si trovava in vacanza a Roma e negli scorsi mesi, per la precisione lo scorso Giugno, ha postato diverse fotografie di sé davanti ai monumenti più famosi e più iconici della Città Eterna. Con … L'articolo La modella di Gucci fa il saluto romano, gli haters: “Topo fascista!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ilfoglio_it : Un volto come quello di Armine Harutyunyan, la modella armena di Gucci, richiama altre epoche e altre storie, vorre… - dindondamn : TELEDRAMA SERA: - ancora ‘ste tette ma basta - opinioni personali confuse per bodyshaming - The Supreme e qualche… - horrorvaacuii : se sapeste che in medio oriente le donne sono considerate belle e femminili se hanno i baffi la smettereste di crit… - sessh00maru : ma sinceramente tutto sto scandalo per la modella di Gucci io non lo capisco, ma non avete niente di importante a cui pensare? - SupportRossi46 : RT @SupportRossi46: Non so come faccia la modella di gucci a reggere tutte le cose che vengono scritte sul suo aspetto, perchè non è un rob… -