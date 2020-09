Kokam lancia un nuovo sistema di batterie per il mercato globale dei gruppi di continuità (Di lunedì 31 agosto 2020) SEUL, Corea del Sud, 31 agosto 2020 /PRNewswire/



Kokam Co., Ltd, società controllata di SolarEdge e fornitore di batterie agli ioni di litio e soluzioni energetiche integrate, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo sistema di batterie, avanzato e dal valido rapporto qualità-prezzo, destinato ai gruppi di continuità (Uninterruptible Power System, UPS). Kokam sta consolidando sempre più la propria posizione sul mercato UPS e, in questa prospettiva, ha sviluppato un nuovo sistema di batterie basato su un'innovativa tecnologia di celle che migliora la densità di energia e il tasso di carica (C-rate). Questo sistema di batterie ... Leggi su liberoquotidiano

