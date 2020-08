Istat rivede al ribasso le stime sul Pil: -12,8% nel secondo trimestre. Previsione iniziale era del -12,4% (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel secondo trimestre del 2020 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. La stima preliminare della variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio 2020 era stata del -12,4%, mentre quella tendenziale del -17,3%. Il Pil italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. Lo sottolinea l’Istat precisando inoltre che la variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. “La stima completa dei conti economici trimestrali – scrive l’Istat – conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Italia : L'Istat rivede al ribasso la stima del Pil nel II trimestre: giù del 12,8% - PdCepagatti : RT @Agenzia_Italia: L'Istat rivede al ribasso la stima del Pil nel II trimestre: giù del 12,8% - fattoquotidiano : Istat rivede al ribasso le stime sul Pil: -12,8% nel secondo trimestre. Previsione iniziale era del -12,4% - Corriere : Pil, l’Istat rivede le stime: -12,8% nel trimestre del lockdown): «Calo peggiore dal 1... - goldenjoe75 : RT @Agenzia_Italia: L'Istat rivede al ribasso la stima del Pil nel II trimestre: giù del 12,8% -