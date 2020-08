Istat: «Pil, calo peggiore dal 1995». Nel trimestre del lockdown -12,8% (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Pil italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è... Leggi su ilmessaggero

istat_it : ?? Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo (#Pil) è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedent… - Agenzia_Italia : L'Istat rivede al ribasso la stima del Pil nel II trimestre: giù del 12,8% - Agenzia_Ansa : Nel secondo trimestre del 2020 il Pil italiano è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente. Secondo l'Is… - Quotidianinet : Pil, l'Istat taglia le stime: -12,8% nel secondo trimestre. Crollo dei consumi #economia #politica #governo - PaoloBorg : RT @repubblica: L'Istat taglia la stima sul Pil: -12,8% durante il secondo trimestre dell'anno [aggiornamento delle 10:15] -

