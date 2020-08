Il camino del vicino sfonda il pavimento della casa: crolla tutto, tragedia immane (Di lunedì 31 agosto 2020) Il tetto della loro camera da letto è stato sfondato dalla caduta del camino della casa a fianco durante la notte. Un uomo ha perso la vita. Il triste avvenimento è accaduto in Inghilterra, a Bradford. Il tetto della proprietà è crollato intorno alle ore 5:06 del mattino, sotto il peso di un camino rotto … Leggi su viagginews

Il camino del vicino sfonda il pavimento della casa: crolla tutto, tragedia immane ViaggiNews.com Sbarco nella Locride, ci sono anche 3 donne e 5 minori. Arrestato uno scafista

Sono 48 le persone rintracciate lungo la statale 106, dai Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica che hanno arrestato anche uno scafista. Lo sbarco è avvenuto ieri all’alba CAULONIA (RC) – La m ...

A Caulonia sbarcano 48 migranti, fermato scafista

I Carabinieri di Roccella Jonica hanno rintracciato alcuni migranti mentre stavano vagando sulla statale 106 e girare poi con bagagli di fortuna nel centro abitato di Caulonia. I militari hanno sin da ...

