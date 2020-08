Highlights Thompson-Travaglia 6-3 6-4 4-6 6-2, US Open 2020 (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Jordan Thompson sconfigge Stefano Travaglia in quattro set e vola al secondo round dello US Open 2020. L’australiano debutta con un ottimo 6-3 6-4 4-6 6-2 ai danni del marchigiano che capitola in 2 ore e 43 minuti. Ottima la gestione del match del tennista di Sydney che ha tenuto sempre il match in mano, anche nel terzo parziale dove ha pagato però un paio di passaggi a vuoti. Nel turno affronterà Gerasimov, vincente contro Lajovic. Di seguito la sintesi. Leggi su sportface

