Gravina "abbiamo chiesto limitazione tamponi" (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - "abbiamo presentato al Cts le nostre proposte che dovrebbero passare in esame tra oggi e domani, quello che ci è particolarmente a cuore è la limitazione dei tamponi sempre con ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : #Gravina: 'Abbiamo chiesto una limitazione ai #tamponi' Il Presidente #Figc: 'Tuteliamo la salute ma con più fless… - peterkama : 'Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega… - sportli26181512 : Gravina: 'La Serie A ripartirà il 19 settembre. Stadi aperti? Abbiamo presentato la nostra proposta al Cts': 'Abbia… - rinocimini : RT @sportface2016: Gabriele #Gravina: “Abbiamo presentato al #CTS una nuova proposta su tamponi e pubblico negli stadi” #FIGC #SerieA #cal… - _enz29 : RT @sportface2016: Gabriele #Gravina: “Abbiamo presentato al #CTS una nuova proposta su tamponi e pubblico negli stadi” #FIGC #SerieA #cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina abbiamo

Menzione a parte per il grande appuntamento con la nazionale italiana di calcio dell'8 settembre, quando a piazza Salotto, per festeggiare i 100 anni dello Scudetto - creato da D'Annunzio - ..."Abbiamo presentato al Cts due proposte in esame tra oggi e domani. Siamo in attesa dei riscontri. Uno riguarda la limitazione dei tamponi vista la invasività che generano. Sempre con il principio del ...