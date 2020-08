Grave lutto per Candreva, scomparso il padre: “Ti porterò sempre con me” (Di lunedì 31 agosto 2020) Grave lutto per Antonio Candreva, centrocampista dell’Inter. E’ venuto a mancare il padre Marcello, da tempo impegnato nella lotta contro un brutto male. Toccante il saluto del calciatore al pap&aGrave;, con un breve messaggio su Instagram: “Ti porter&oGrave; sempre con me, ciao Pa”. Visualizza questo post su Instagram Ti porter&oGrave; sempre con me Ciao Pa Un post condiviso da Antonio Candreva (@antonioCandreva) in data: 31 Ago 2020 alle ore 4:18 PDT L'articolo Grave lutto per Candreva, scomparso il padre: “Ti ... Leggi su calcioweb.eu

