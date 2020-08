Formula Indy: il Louis Schwitzer Award a Isoclima (Di lunedì 31 agosto 2020) La Formula Indy premia l’innovazione, Isoclima vince il Louis Schwitzer Award per la sicurezza dei piloti Il prestigioso Louis Schwitzer Award 2020 a Isoclima, azienda leader nello sviluppo di soluzioni trasparenti innovative con sede a Este (PD) e con cinque stabilimenti produttivi in Italia, Croazia e Messico. Isoclima è nel team che si è aggiudicato il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il prestigioso Louis Schwitzer Award 2020 a Isoclima, azienda leader nello sviluppo di soluzioni trasparenti innovative con sede a Este (PD) e con cinque stabilimenti produttivi in Italia, Croazia e M ...Da poco archiviata la seconda vittoria nella Indy 500 Takuma Sato è arrivato alle corse per vie traverse. In cinque anni, è passato dal ciclismo agonistico alla Formula 1. Senza karting professionale, ...