Fonseca punta a Kolasinac per il dopo Kolarov (Di lunedì 31 agosto 2020) La ricerca era partita già nelle scorse settimane, perché se Kolarov fosse rimasto alla Roma, al momento alquanto improbabile, con l'Inter ad un passo,, Fonseca aveva pensato per lui ad un futuro più ... Leggi su gazzetta

Dei trentacinque convocati iniziali al raduno precampionato, ne sono rimasti diciassette. Quattro sono stati fermati dal Covid (Mirante, Perez in Spagna, poi in rapida successione Peres e Kluivert), t ...

Roma, Friedkin rassicura Fonseca in conference call

La spinta alla partenza. Anche per ufficializzare il via della nuova stagione. Dan Friedkin che chiama Paulo Fonseca, con Guido Fienga che organizza la conference call, l’erede di James Pallotta e l’a ...

