Esclusiva | il Pescara chiede Omeonga al Genoa

Il Pescara cerca un centrocampista giovane per ripartire. E lo ha individuato in Stephane Omeonga, classe 1997, rientrato al Genoa per fine prestito dopo la parentesi di pochi mesi con l'Hibernian. Ora la possibilità di una nuova esperienza in Italia, il Pescara è in pressing.

TUTTOB1 : UFFICIALE - Pescara, Oddo nuovo tecnico. Confermata la nostra esclusiva

Esclusiva: Oddo allenerà il Pescara, domani firmerà un biennale

In #Esclusiva per #MondoPrimavera la prossima squadra del bomber #Pavone

Gennaro Tutino si avvicina a grandi falcate alla Salernitana. Dopo aver accettato il trasferimento anche con la formula del prestito con diritto di riscatto rifiutando le proposte di Pescara, Cosenza, ...

Azzurrini da oggi a Lignano giovedì il test con la Slovenia

La Figc ha scelto la nostra Regione per la prima partita del post lockdown Il presidente Canciani: «Dopo l’Europeo un altro motivo di soddisfazione» lignano Torna in Friuli la Nazionale Under 21, anch ...

