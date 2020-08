Emmanuel Macron torna in Libano per premere sulle riforme (Di lunedì 31 agosto 2020) In una visita culturale e politica il presidente francese insisterà per la creazione di un governo capace di fare cambiamenti importanti. Il compito, difficile da realizzare, cade sul candidato primo ministro Mustapha Adib. Leggi Leggi su internazionale

Come aveva promesso in occasione della sua prima visita del 6 agosto, a 48 ore dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, il presidente francese Emmanuel Macron tornerà la sera del 31 agosto in L ...

Macron torna a Beirut. I libanesi sperano porti vento di cambiamento

Il presidente francese ritorna nella capitale del Libano, a un mese di distanza dall'esplosione che ha distrutto mezza città e che ha fatto esplodere la rabbia della gente ...

