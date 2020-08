Ecobonus - Dall'1 settembre ripartono le prenotazioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Conto alla rovescia per lapertura delle prenotazioni della nuova tornata di incentivi. La piattaforma online del ministero dello Sviluppo economico tornerà operativa domani, 1 settembre, con 17 giorni di ritardo rispetto allentrata in vigore, il 15 agosto scorso, del decreto del governo che ha rifinanziato gli incentivi allacquisto di auto nuove.Solo 100 milioni per le auto più richieste. Ovviamente chi nelle ultime due settimane ha comprato unauto che beneficia del bonus statale non lo perderà, ma di fatto si è trattato di un acquisto al buio vista limpossibilità, per i venditori, di prenotare lincentivo alla firma del contratto. Il risultato è che domani sarà una sorta di click day. Ma, secondo gli addetti ai lavori, non cè alcun pericolo di restare a bocca asciutta, nemmeno per chi ha ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Ecobonus, dall'1 settembre ripartono le prenotazioni. Gli incentivi sulle auto con emissioni di CO2 comprese tra 9… - 73Masi : RT @CENTO102: #Asseverazione e #rischiodiconformità : dall' #AgenziaDelleEntrate ulteriori specifiche per usufruire del #superbonus110 #Cen… - CENTO102 : #Asseverazione e #rischiodiconformità : dall' #AgenziaDelleEntrate ulteriori specifiche per usufruire del… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus Dall Ecobonus: dall'1 settembre ripartono le prenotazioni - Quattroruote.it Quattroruote Dall'1 settembre ripartono le prenotazioni

La Regione ha anche ottenuto uno sconto sul prezzo del carburante da parte delle compagnie: ecco a quanto ammonta il risparmio per i cittadini ...

Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: cos'è come funziona sconto 50%

Bonus elettrodomestici novitĂ agosto 2020: *** Bonus Pos elettrodomestici cancellato dal Dl Agosto ultime notizie 31 agosto: al fine di ridare una spinta ai consumi, il Governo aveva pensato di varare ...

La Regione ha anche ottenuto uno sconto sul prezzo del carburante da parte delle compagnie: ecco a quanto ammonta il risparmio per i cittadini ...Bonus elettrodomestici novitĂ agosto 2020: *** Bonus Pos elettrodomestici cancellato dal Dl Agosto ultime notizie 31 agosto: al fine di ridare una spinta ai consumi, il Governo aveva pensato di varare ...