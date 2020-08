Domani Wuhan Ritorna a Scuola, L’Uso delle Mascherine Non Sarà Obbligatorio (Di lunedì 31 agosto 2020) La città cinese da dove è partito il Coronavirus si prepara per il rientro a Scuola. Infatti da Domani 1° Settembre le scuole riapriranno i portoni dopo il lockdown causato dalla pandemia mondiale. I bambini, stando a quanto hanno voluto le organizzazioni governative, dovranno obbligatoriamente avere la mascherina ma il loro uso non è richiesto. Potranno quindi entrare in aula senza indossarle. Ogni istituto scolastico è stato formato adeguatamente in caso di nuovi contagi e sopratutto sulla prevenzione e il corretto uso degli spazi comuni. Inoltre ogni Scuola avrà un ospedale di riferimento con una ‘linea verde’ per eventuali interventi urgenti. Leggi su youreduaction

AretusaMoro : Mentre a Wuhan in Cina domani aprono le scuole senza neppure le mascherine... - Pow_Wow_Indian : RT @lafillerousse_: “A Wuhan la scuola ricomincerà domani e senza mascherine” È tutto. A voi la linea. - RobyGiotto : @NoScaffoldings Non ti deve essere lasciata la possibilità, è un tuo diritto insegnare possibilmente come prima. Do… - Bettabetta59 : RT @lafillerousse_: “A Wuhan la scuola ricomincerà domani e senza mascherine” È tutto. A voi la linea. - thewaterflea : RT @lafillerousse_: “A Wuhan la scuola ricomincerà domani e senza mascherine” È tutto. A voi la linea. -

