Dal Tigullio a Vesima, raffica di interventi per bagnanti in balìa delle onde (Di lunedì 31 agosto 2020) bagnanti in difficoltà, due salvataggi a Nervi e Quinto 25 luglio 2017 Vigili del Fuoco e Capitaneria salvano un bagnante 29 giugno 2019 raffica di interventi di vigili del fuoco e Guardia Costiera, ... Leggi su genovatoday

GRETA1SGARBO : RT @genovatoday: Dal Tigullio a Vesima, raffica di interventi per bagnanti in balìa delle onde - genovatoday : Dal Tigullio a Vesima, raffica di interventi per bagnanti in balìa delle onde - tigullio_tweet : ‘Santa’: “Il Bello delle donne liguri” rinviato dal 3 al 6 settembre - tigullio_tweet : Recco: dal 31 in vigore nuovo orario per i bus sulla linea per Megli e Polanesi - massidanu : @frajuvee10 @Enzo54847297 Moneglia bellissima vado li dal 2004,non sempre, golfo del tigullio dopo 10 anni mi è ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Tigullio Ancora un positivo nel Tigullio: è un turista. Partono i test sui macchinari Il Secolo XIX Sfrecciano sul lungomare di Lavagna su scooter rubato, davanti al proprietario

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati denunciati dalla polizia nel Tigullio. I due sono stati notati dal proprietario dello scooter su cui stavano viaggiando. Gli agenti del commissariato, intervenut ...

Imperia: maltempo, prolungata allerta meteo gialla. “Possibili temporali forti e grandine”/Le previsioni

Nella giornata odierna, che ha visto la struttura temporalesca più intensa interessare prima l’alta Val d’Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6mm/1h), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati denunciati dalla polizia nel Tigullio. I due sono stati notati dal proprietario dello scooter su cui stavano viaggiando. Gli agenti del commissariato, intervenut ...Nella giornata odierna, che ha visto la struttura temporalesca più intensa interessare prima l’alta Val d’Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6mm/1h), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.