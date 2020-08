Covid-19, a Parigi tamponi gratis (e senza appuntamento) (Di lunedì 31 agosto 2020) Mentre i laboratori di analisi sono presi d'assalto, con file fino a tre ore di attesa, sono state installate delle tende sulla piazza del Municipio di Parigi e davanti ai distretti di alcuni arrondissement per eseguire circa 1.500 tamponi al giorno. Test gratuiti e senza appuntamento, ideati per coloro che pensano di essere stati esposti al rischio. In fila studenti, Parigini rientrati dalle vacanze e persone contattate dal comune."Le nostre strutture sono per coloro che pensano di essere stati esposti al rischio, ma sono asintomatici - spiega il vice-sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire - Possono venire gratuitamente e senza appuntamento, fare il test e ricevere il risultato entro 48-72 ore". "La capacità globale è organizzata con ... Leggi su ilfogliettone

