Az Picerno retrocesso in serie D, il Bitonto ci resta, Foggia in serie C Tribunale federale sulla combine fra lucani e neroverdi pugliesi (Di lunedì 31 agosto 2020) Az Picerno retrocesso in srrie D. resta in serie D il Bitonto per una penalizzazione di cinque punti che gli fa perdere il primo posto nella classifica di srrie D girone H 2019-2020. Promosso a tavolino in serie C, dunque, il Foggia in luogo dei lucani. Queste le conseguenze del processo della giustizia spirtiva per quella che è stata ritenuta la combine fra tesserati per influire sul risultato di Az Pucerno-Bitonto, ultima giornata del campionato di calcio di serie D girone H 2018-2019. La partita finì 3-2 per i lucani che vinsero, così, il campionato. Calciator i del Bitonto: due anni di ... Leggi su noinotizie

