Altro che evasione fiscale, l’emergenza nazionale è la dissipazione burocratica (Di lunedì 31 agosto 2020) Il centro studi della Cgia di Mestre quantifica in 200 miliardi di euro i danni all'economia generati dalla pubblica amministrazione. Dunque, l'emergenza non è l'evasione… Leggi il resto L'articolo Altro che evasione fiscale, l’emergenza nazionale è la dissipazione burocratica proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Giorgiolaporta : Se al posto di #DiMaio ci fosse stato, non so, #Salvini altro che battutine e #cinetrombo. Sarebbero partite denunc… - matteosalvinimi : ?? UN GOVERNO ALLO SBANDO! Si smentiscono da un giorno all’altro! C’è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI! P.s… - TizianoFerro : Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dov… - Roseinfiore : RT @TizianoFerro: Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo… - VideoNewsTV : RT @mgmaglie: «Sto riflettendo molto sul taglio dei parlamentari. Fatto così, come lo vogliono i grillini, rischia di essere solo un atto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Trentino, altro che ordine pubblico: con gli orsi bisogna convivere. Catturarli non risolve nulla Il Fatto Quotidiano C'è un morto per la febbre che preoccupa il Nord Italia

Ad agosto erano state circa una decina le persone ricoverate in ospedale dopo che avevano contratto la febbre del Nilo, chiamata anche West Nile Disease. Tutte nel Lodigiano. Adesso invece c’è la prim ...

Pierluigi Diaco torna in onda con Io e Te?

Sembrava che la trasmissione avesse chiuso i battenti ... oggi – ha sollevato dubbi circa l’orario di inizio della puntata domani. Diaco, tra l’altro, ha ammesso di essersi sottoposto al tampone ed al ...

Ad agosto erano state circa una decina le persone ricoverate in ospedale dopo che avevano contratto la febbre del Nilo, chiamata anche West Nile Disease. Tutte nel Lodigiano. Adesso invece c’è la prim ...Sembrava che la trasmissione avesse chiuso i battenti ... oggi – ha sollevato dubbi circa l’orario di inizio della puntata domani. Diaco, tra l’altro, ha ammesso di essersi sottoposto al tampone ed al ...