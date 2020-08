Allerta mal tempo al Nord, gravi disagi: chiusa Autobrennero, bloccata anche la linea ferroviaria (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ondata di mal tempo sta provocando gravi danni in tutto il Nord Italia. Una situazione ancora più grave considerato il controesodo con le chiusure dell’autostrada a creare gravi disagi In Trentino Alto Adige, a causa dell’esondazione di Adige ed Egna ci sono stati dei gravi disagi, soprattutto per chi si è trovato a rientrare dalle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

noeIiekins : ventidue anni di vita e la lombardia non ha mai messo l'allerta rossa per mal tempo, cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta mal Allerta mal tempo al Nord, gravi disagi: chiusa Autobrennero, bloccata anche la linea ferroviaria MeteoWeek Autobrennero chiusa per l’esondazione dell’Adige. Il maltempo flagella l’Italia: è allerta in undici regioni

Il maltempo flagella il Nord in questo ultimo fine settimana di agosto. Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in E ...

Maltempo nel Lazio, allerta meteo arancione per forti temporali

La Protezione Civile regionale ha reso noto che "dal primo mattino di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il maltempo flagella il Nord in questo ultimo fine settimana di agosto. Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in E ...La Protezione Civile regionale ha reso noto che "dal primo mattino di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.