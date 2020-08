Adele è stata accusata di appropriazione culturale per il suo “tributo” alla Giamaica (Di lunedì 31 agosto 2020) Adele è tornata a far parlare di sé su tutti i social. Stavolta, però, la superstar britannica si trova al centro di una polemica sull’appropriazione culturale. Nel suo ultimo post su Instagram, la cantante posa con un bikini con la bandiera Giamaicana e con i capelli legati nei nodi Bantu in occasione del celebre carnevale londinese di Notting Hill, cancellato a causa della pandemia. La scelta del costume-tributo alla Giamaica, però, non è assolutamente piaciuta a tantissimi utenti sui social media, che dopo aver visto il post, l’hanno reso virale con critiche pesanti per la scelta di acconciatura di Adele. LEGGI ANCHE >Meryl Streep accusata di blackface nel nuovo film Netflix ... Leggi su giornalettismo

