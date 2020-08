Van de Beek tra Barcellona e United: il giocatore ha deciso il suo futuro (Di domenica 30 agosto 2020) Per molti calciatori l'estate è il momento di decisioni drastiche. Conferme e addii si susseguono nella sessione di mercato. Tra i protagonisti più attesi in questi giorni c'è anche Donnie Van de Beek. Il centrocampista olandese è vicino a lasciare l'Ajax dopo tante stagioni vissute offrendo sempre un rendimento elevatissimo.DECISIONENegli ultimi giorni Van de Beek era stato accostato a Barcellona e Manchester United, i club più attivi sul mercato e interessati alle sue qualità. Per entrambi l'olandese sarebbe un punto di riferimento preziosissimo per rinforzare i rispettivi centrocampi. Secondo quanto riportato da Sport, però, lo stesso giocatore avrebbe già comunicato ai suoi compagni quale sarà la sua prossima destinazione: lo ... Leggi su itasportpress

