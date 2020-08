Sondaggio, FdI vola al 17%, ed è record. Con la Meloni il centrodestra è 6 punti sopra le sinistre (Di domenica 30 agosto 2020) Sondaggio, Meloni da record: FdI vola al 17%, ed è record storico. Con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia il centrodestra ha 6 punti di vantaggio sulle sinistre. I numeri, come ha ricordato ieri la stessa Giorgia Meloni replicando a Zingaretti sulle cifre del coronavirus, non mentono e non sono opinabili. Lo chiarisce, una volta di più, il Sondaggio di Renato Mannheimer che fotografa, ancora, la continua e inarrestabile ascesa di Fratelli d’Italia che traina, insieme alla Lega in lieve calo e a Forza Italia in risalita, il centrodestra alla maggioranza del favore elettorale. Con queste cifre, il centrodestra sale al 48,5% dei consensi degli italiani, forte di ben 6 punti di vantaggio sulla ... Leggi su secoloditalia

