Sii l’adulta che avevi sognato di essere da bambina (Di domenica 30 agosto 2020) E non è troppo tardi, non c’è mai limite ai propri sogni. Smettila di dirti che ormai tutti i treni sono passati che non puoi più essere l’adulta che avevi sognato di essere da bambina. Togliti di dosso il senso di impotenza, l’ansia, la frustrazione. E riscopriti. Guardati indietro: ti ricordi di te? Eri quella bambina che pur essendo così piccola e in qualche modo così fragile, stringeva il mondo tra le sue mani. La stessa che durante i pomeriggi uggiosi si sedeva davanti a un grande foglio bianco e disegnava o scriveva, raccontando orgogliosamente chi voleva essere da grande. Così dolce e allo stesso tempo determinata, con la matita o con la penna in mano, con gli occhi impegnati ad anticipare il mondo, ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Sii l’adulta Daniele Novara: «In classe con la mascherina dai 6 anni. Così la scuola si è fatta commissariare dalla sanità» Corriere della Sera