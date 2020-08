Sarà un autunno a fiori (Liberty) (Di domenica 30 agosto 2020) Se Miranda (Priesley, il mitico direttore de Il diavolo veste Prada) affermava ironicamente «Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura», possiamo stare certi che nemmeno cambiando stagione, lei cambierebbe idea. Leggi su vanityfair

BentivogliMarco : Oggi su @repubblica nell'inserto Affari e Finanza, Marco Ruffolo mi intervista sul prossimo Autunno. Insisto,… - Fiordaliso21 : RT @Fiordaliso21: L’allarme del Banco Alimentare: «Sempre più persone senza cibo, l’autunno sarà critico» - Fiordaliso21 : L’allarme del Banco Alimentare: «Sempre più persone senza cibo, l’autunno sarà critico» - a_r_i_something : RT @GeopoliticalCen: “redistribuzione” in Europa. Sarà un autunno che ci riporterà all’interno dell’emergenza migratoria in Italia? A nostr… - gaybislacco : comunque bisogna sottolineare che Di Maio questo inverno e autunno sarà TOP ONLY DOMINANT ame. -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà autunno Allarme pediatri: «La rete non regge, mille bambini per ogni medico» Corriere Milano