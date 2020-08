Roma, l’aut aut del liceo classico “Giulio Cesare”: «Riapriamo solo se arrivano i banchi» (Di domenica 30 agosto 2020) La seconda fase della ripresa, quella che partirà dal 14 settembre e che coinvolgerà tutti gli studenti, partirà «a una condizione». Quale? «La consegna entro il 7 settembre 2020 di un numero di banchi monoposto adeguato alle esigenze della scuola, come è stato assicurato dal Ministero». È uno dei passaggi del “Piano per la ripartenza 2020-21” del liceo classico “Giulio Cesare” di Roma sottoposto in questi giorni ai genitori degli studenti. Un vero e proprio aut aut, che dà la sveglia al ministero. Le condizioni del liceo classico Giulio Cesare Se l’istituto riceverà un numero congruo di nuovi banchi le lezioni regolari in classe saranno garantite. Altrimenti in base ... Leggi su secoloditalia

