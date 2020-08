“Putin prendi un tè” – scoppia l’ottava protesta anti-Cremlino (Di domenica 30 agosto 2020) “Putin prendi un tè”. Questo è lo slogan dei manifestanti in Russia. Migliaia di persone sono infatti scese in piazza nella città dell’estremo Oriente russo Khabarovsk. Le proteste sarebbero contro il presidente Vladimir Putin, per la sua gestione della crisi politica regionale e per il sospetto avvelenamento del suo oppositore, Aleksei Naval’nyj. “Putin prendi un … Leggi su periodicodaily

